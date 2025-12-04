Il Ceo di Tme Aniello Stellato nominato vicepresidente di Confindustria

Il Ceo del Tme Group, Aniello Stellato, è stato nominato Vicepresidente di Confindustria Caserta. La nomina è stata ratificata nel corso del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, svoltosi ieri pomeriggio. A Stellato è stata conferita anche la delega al Settore dell’Elettronica e alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il Ceo di Tme Aniello Stellato nominato vicepresidente di Confindustria

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri, mercoledì 26 novembre, TMA ha ospitato il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) di Confindustria Caserta. Dopo i saluti di Gianpaolo Bo, Presidente del GGI Caserta, il CEO Aniello Stellato ha raccontato l'evoluzione del TME Group: da startup di due per - facebook.com Vai su Facebook

La Tme garantisce: "Con noi tutti i 404 dipendenti ex Jabil, il futuro è nostro" - Aniello Stellato, lei è il presidente del gruppo TME che ha comprato la Jabil di Marcianise, una bella sfida. Scrive rainews.it