Il Ceo di Tme Aniello Stellato nominato vicepresidente di Confindustria

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ceo del Tme Group, Aniello Stellato, è stato nominato Vicepresidente di Confindustria Caserta. La nomina è stata ratificata nel corso del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, svoltosi ieri pomeriggio. A Stellato è stata conferita anche la delega al Settore dell’Elettronica e alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

