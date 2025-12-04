Il celebre podcast De Core sbarca a Vitorchiano | il 13 dicembre una puntata speciale
Quasi 62mila iscritti al canale YouTube, oltre 600 video disponibili e un format che ormai si sta confermando di anno in anno. Il podcast “De Core” è uno dei più apprezzati online e ha ormai travalicato i confini romani delle sue iniziali intenzioni. Condotto dal musicista Alessandro Pieravanti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il giornalista e autore del celebre podcast Indagini, Stefano Nazzi, arriva al Magma con il reading Predatori - facebook.com Vai su Facebook
Prima dell'impegno di questa sera con la FIiarmonica di Milano il celebre mandolinista Avi Avital è stato negli studi di Piazza Verdi per raccontare i suoi progetti musicali e i suoi studi. La sua voce e la sua musica, in podcast su RaiPlay Sound, qui bit.ly/avitalall Vai su X
Une célèbre influenceuse française va recevoir Rihanna dans son podcast : « L’idole de mon adolescence - L’influenceuse française Léna Situations va recevoir une invitée de prestige pour la reprise de son podcast « Canapé Six Places » : la chanteuse et femme d’affaires Rihanna, explique La Voix du Nord. Da soirmag.lesoir.be