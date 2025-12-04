Il celebre podcast De Core sbarca a Vitorchiano | il 13 dicembre una puntata speciale

Viterbotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 62mila iscritti al canale YouTube, oltre 600 video disponibili e un format che ormai si sta confermando di anno in anno. Il podcast “De Core” è uno dei più apprezzati online e ha ormai travalicato i confini romani delle sue iniziali intenzioni. Condotto dal musicista Alessandro Pieravanti e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Il celebre podcast "De Core" sbarca a Vitorchiano: il 13 dicembre una puntata speciale

