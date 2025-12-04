Il cast di Forbidden Fruit si rinnova

© Fox Tv Nelle prossime settimane di programmazione, i telespettatori di Forbidden Fruit dovranno familiarizzare con i volti di tantissimi nuovi personaggi. Tra la fine della seconda e in tutta la terza stagione della dizi turca, saranno infatti sette le new entry che prenderanno parte alle intricate vicende che vedono per protagoniste le ‘rivali’ Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Ender Çelebi (Sevval Sam). Facciamo dunque il punto della situazione, invitando chi non vuole perdersi la sorpresa a non proseguire con la lettura. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

