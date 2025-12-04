Il caso Termini sollevato dal Tempo va in Parlamento | ascoltato Cicalone
Il caso Termini sbarca in Parlamento. Gli sbandati sotto ai portici, i borseggiatori nella metro, i drogati che vagano nel deserto di piazza dei Cinquecento, la paura di chi lì ci lavora, dei pendolari e dei turisti che escono dalla stazione. Tutto quello che vi stiamo raccontando da giorni sul nostro quotidiano. Ieri a Palazzo San Macuto, nella commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, si è parlato anche della questione sicurezza nella principale stazione romana. Ospite d'eccezione Simone Ruzzi, in arte Cicalone, il "content creator" che quattro anni fa ha iniziato a girare video sui borseggiatori nelle fermate della metropolitana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
