di Antonella Marchionni Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione una vicenda che riguarda la pm Anna Gallucci, oggi in servizio alla Procura di Pesaro. Il caso nasce da un’intervista al quotidiano "La Verità" in cui la magistrata ha raccontato difficoltà e contrasti vissuti anni fa durante un’indagine sul presunto scambio di voti in Sicilia. Le sue parole hanno provocato smentite e minacce di querela da parte di due magistrati coinvolti all’epoca, facendo riemergere documenti e passaggi processuali che oggi alimentano un nuovo dibattito. Nel frattempo, dagli atti del vecchio processo emerge un elemento finora poco noto: la difesa sostenne che le intercettazioni su cui si basava l’indagine non potevano essere autorizzate per legge, perché per il reato contestato "non potendo essere considerato un reato contro la pubblica amministrazione non potevano essere disposte le originarie intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso della pm Gallucci. Nelle carte spunta il difensore di Santini