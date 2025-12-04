Il caso della pm Gallucci Nelle carte spunta il difensore di Santini
di Antonella Marchionni Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione una vicenda che riguarda la pm Anna Gallucci, oggi in servizio alla Procura di Pesaro. Il caso nasce da un’intervista al quotidiano "La Verità" in cui la magistrata ha raccontato difficoltà e contrasti vissuti anni fa durante un’indagine sul presunto scambio di voti in Sicilia. Le sue parole hanno provocato smentite e minacce di querela da parte di due magistrati coinvolti all’epoca, facendo riemergere documenti e passaggi processuali che oggi alimentano un nuovo dibattito. Nel frattempo, dagli atti del vecchio processo emerge un elemento finora poco noto: la difesa sostenne che le intercettazioni su cui si basava l’indagine non potevano essere autorizzate per legge, perché per il reato contestato "non potendo essere considerato un reato contro la pubblica amministrazione non potevano essere disposte le originarie intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Teleacras. . Teleacras - Giustizia e politica: il caso Gallucci Le accuse di pressioni politiche alla Procura di Termini Imerese da parte di Anna Gallucci: le repliche di Cartosio, Scarpinato e Salvini. Il servizio di Angelo Ruoppolo. https://youtu.be/A-qpBpoHtjU - facebook.com Vai su Facebook
Il caso della pm Gallucci. Nelle carte spunta il difensore di Santini - Anche l’avvocato Genchi era coinvolto nell’inchiesta salita alla ribalta dopo che la magistrata ha parlato di "pressioni politiche" in un’intervista . Riporta ilrestodelcarlino.it
Salvini: “pm Gallucci fa emergere nuovo caso Palamara”/ Scarpinato: “indagini contro la Lega? Accuse false” - Il caso Gallucci, le querele e le polemiche dopo le parole della pm sulle indagini contro la Lega: Salvini parla di nuovo scandalo Palamara ... Scrive ilsussidiario.net
Pm Gallucci su caso voto di scambio a Termini Imerese: «La Procura mi disse di puntare sulla Lega» - Salvini: «È la seconda volta che emergono notizie sconvolgenti, con magistrati che cercano di mettermi in difficoltà» ... Da lasicilia.it
Salvini, 'la pm Gallucci fa emergere un altro caso Palamara' - "Leggo con enorme stupore e amarezza la coraggiosa intervista della pm Anna Gallucci a La Verità", afferma in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini, che fa riferimento a quanto afferma la m ... Come scrive ansa.it
PM vs PARTITI/ Pecorella: dossieraggi vs. centrodestra e Lega, De Raho dovrebbe autosospendersi - Alcuni partiti dell’attuale maggioranza, Lega in primis, erano nel mirino dei pm e dei dossieraggi di Striano. Come scrive ilsussidiario.net
Pm Gallucci, 'indagavo partiti, Procura mi fece puntare su Lega' - "Stavo indagando su tutti i partiti, la Procura disse: punta sulla Lega". Segnala msn.com