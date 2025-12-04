Il caso degli autovelox a Coriano | Nessun giallo sono regolari
Un codice, Cmrnp200-D004, ‘salverà’ le sanzioni fatte dai dispositivi che rilevano la velocità nel territorio di Coriano. "Sapevo che avevamo fatto regolarmente tutte le procedure tanto è vero che, essendo anche la mia delega, ho partecipato personalmente all’incontro in Prefettura che ha confermato la nostra condizione. Non è servito neppure disturbare il ministero dei Trasporti, ma chiedere al responsabile della Polizia locale di Coriano, Lorenzo Spataro, un chiarimento" dice il sindaco di Corano Gialunca Ugolini. Nei giorni scorsi il ministero alle Infrastrutture e trasporti ha pubblicato la lista con i dispositivi per il rilevamento della velocità autorizzati in tutto lo stivale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
