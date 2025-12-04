Il caso Albanese agita i Comuni rossi Labate a rischio stop | le pillole del giorno

Firenze frena, Bologna tira dritto. Il caso della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, di nuovo nella bufera per il suo commento sull’assalto alla redazione della Stampa, non dà pace ai dem al di qua e al di là degli Appennini. Se a Palazzo Vecchio la maggioranza si è fermata e se ne riparlerà in futuro (Albanese l’ha pure buttata sul sarcastico, commentando sui social «purché mi sia risparmiato l’esilio perpetuo.», con azzardato paragone a Dante Alighieri, cacciato da Firenze nel 1302), a Palazzo D’Accursio il sindaco Matteo Lepore non fa marcia indietro, anche se non è ancora stata stabilita una data per la cerimonia di conferimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il caso Albanese agita i Comuni rossi, Labate a rischio stop: le pillole del giorno

