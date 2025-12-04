Il caporalato ‘firmato’ si indaga su 13 marchi del lusso

La Procura di Milano sta indagando su 13 marchi del lusso nell’ambito delle inchieste sul caporalato nel mondo della moda. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il caporalato ‘firmato’, si indaga su 13 marchi del lusso

