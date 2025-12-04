Il cammello che entra in un pub e si beve una birra

Un cammello entra in un bar. No, non è l'inizio di una vecchia barzelletta, ma dell'inaspettata visita avvenuta nei giorni scorsi in un pub in Australia. Il video, che non è realizzato con l'intelligenza artificiale, è diventato virale sui social, scatenando l'ironia degli utenti.Il video sui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il cammello che entra in un pub e si beve una birra

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel Nuovo Galles del Sud un cammello è entrato in un pub lasciando sbalorditi i presenti: "Solo in Australia succedono cose così" - facebook.com Vai su Facebook

Cammello entra in un pub e beve una birra al bancone: la sorpresa dei clienti - Un cammello si è presentato al bancone del bar e ha iniziato a bere birra in lattina. Come scrive leggo.it

Il cliente che non ti aspetti: cammello entra in un pub e “ordina” una birra – Video - Nel Nuovo Galles del Sud un cammello è entrato in un pub lasciando sbalorditi i presenti: "Solo in Australia succedono cose così" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Solo in Australia: un cammello entra al pub e si prende una birra - Andrew Hogarth, del Bogan Gate Pub, che ha immortalato la scena in un video, ha raccontato a Storyful che si trattava di un classico weekend di barbecue con “intrattenimento per tutti”. Da msn.com