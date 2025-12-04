Il calabrone killer asiatico ha un nemico inaspettato | una piccola rana immune alle sue punture letali

Una rana resistente alle punture dei calabroni giganti asiatici divora questi insetti senza paura, nonostante venga ripetutamente punta in bocca e persino negli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

