Il brand Valentino Garavani ha lanciato un video promozionale per la nuova DeVain bag che utilizza immagini generate con l' AI

La campagna pubblicitaria più discussa del 2025 potrebbe essere quella della maison Valentino Garavani, che ha scelto di promuovere la nuova borsa DeVain tramite un post Instagram realizzato con l’intelligenza artificiale. Creato dall’artista digitale Total Emotional Awareness, il contenuto, dall’estetica ruvida e poco patinata, ha scatenato il dibattito sui social e sul web: la comunicazione del lusso può avvalersi dell’AI? O anche la sua comunicazione dovrebbe rispecchiare il savoire-faire e l’eccellenza che contraddistinguono i prodotti di lusso? La creazione rientra in un progetto più ampio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il brand Valentino Garavani ha lanciato un video promozionale per la nuova DeVain bag che utilizza immagini generate con l'AI

