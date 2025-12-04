Il Bologna batte 2-1 il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia

Dopo il vantaggio dei Ducali firmato da Benedyczak, Rowe e Castro ribaltano tutto. BOLOGNA - Il Bologna fa suo il derby contro il Parma, vincendo in rimonta per 2-1, e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: massimo risultato con il minimo sforzo per gli uomini di Italiano

EUROPA LEGUE Il Bologna batte 4-1 il Salisburgo CRONACA e FOTO Vantaggio di Odgaard al 26', momentaneo pareggio di Vertessen al 43' per gli austriaci, poi le reti di Dallinga al 51', Bernardeschi al 53' e Orsolini all'86' #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Il Bologna batte 2-1 il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia - 1, e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: massimo risultato con il minimo sforzo per gl ... Lo riporta lanuovasardegna.it

COPPA ITALIA: 2-1 al Parma, Bologna ai quarti - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di ... ansa.it scrive

Il Bologna batte il Parma 2 a 1 e si qualifica ai quarti - Senza Vitik e l'influenzato Casale i centrali difensivi sono Heggem e Lucumì con Holm e Lykogiannis sulle fasce, in ... Riporta rainews.it

Coppa Italia. Il Bologna vince in rimonta 2-1 contro il Parma e va ai quarti. Alle 21 Lazio-Milan - Napoli batte il Cagliari ai rigori 10 a 9. Segnala msn.com

Bologna-Parma 2-1 | Castro, sempre lui. Piega i crociati all'89' - Delprato regala la rimessa laterale, Estevez scivola e si perde il connazionale che insacca di testa su cross di Holm ... Scrive parmatoday.it

Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia - Il gol dell'argentino allo scadere evita i rigori alla squadra di Italiano che accede al prossimo turno: a Cuesta non basta Benedyczak ... Lo riporta corrieredellosport.it