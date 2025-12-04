"Il costo dei beni e servizi per l’amministrazione comunale aumenta per colpa dell’ inflazione, mentre le tariffe dei servizi individuali non cambiano. Con il passare del tempo questo elemento diventa insostenibile: per questo ritengo che vadano tariffati almeno al 50%, per evitare che gli aumenti ricadano su tutti i cittadini-contribuenti, ma piuttosto solo su coloro che usufruiscono di questi servizi alla persona". L’assessora al Bilancio, Alessandra Sartore, mette sul tavolo della discussione un elemento che sfugge probabilmente ai consiglieri che la ascoltano in Commissione. Come e se queste affermazioni si tradurranno in qualcosa di concreto sarà da vedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il bilancio del Comune. Cimiteri, tariffe più salate. Strade: pronti 4 milioni