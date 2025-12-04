Il bianco delle nuvole è il colore chiave del prossimo anno Sia nel makeup a tratti e tocchi white sia nella profumeria con scie di pulito e fiori bianchi

E tereo, leggiadro, leggero, liberatorio: c ome ogni anno, Pantone ha svelato il nuovo colore dell’anno e nel 2026 punta tutto su Cloud Dancer. Una “nuvola danzante” di un candido colore bianco che infonde serenità e pace. E che, nel beauty, si traduce nella stessa leggerezza. Il make up bianco, a tratti futuristico, ricorda molto quello delle principesse dei racconti invernali nordeuropei mentre, così i cosiddetti “profumi bianchi” porteranno sulla pelle note di pulito e di petali candidi, delicati ma avvolgenti come un abbraccio. “Cloud Dancer”: il colore dell’anno secondo Pantone è bianco come le nuvole X Leggi anche › Trucco PE 2023, dalla “Cloud Skin” alle “Ombrè Lips”, i nuovi trend Cloud Dancer, il colore Pantone 2026 nel beauty. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il bianco delle nuvole è il colore chiave del prossimo anno. Sia nel makeup, a tratti e tocchi white, sia nella profumeria, con scie di pulito e fiori bianchi

