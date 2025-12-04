Il best 11 Classic della Serie A italiana secondo i calciatori del Napoli | le loro scelte | VIDEO
Beukema e Spinazzola da un lato, Meret e Lucca dall'altro. I calciatori del Napoli scelgono il “best 11” classic Serie A italiana a Ea Sports. Nel video pubblicato da club azzurro sui social, è possibile scoprire quale coppia si è aggiudicata Diego Armando Maradona!. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Meret - Lucca or Beukema - Spinazzola. Who built the best Serie A Classic XI? Serie A Classic XI has landed in #FC26 EA SPORTS FC - facebook.com Vai su Facebook