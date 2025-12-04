Il basket piange Mabel Bocchi | leggenda cresciuta ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Il basket italiano e internazionale piange la scomparsa di Mabel Bocchi, figura iconica della pallacanestro femminile, morta all’età di 72 anni. Nata a Parma nel 1953 da padre italiano e madre argentina, Bocchi visse l’adolescenza in Irpinia, dove mosse i primi passi verso una carriera leggendaria. A soli 15 anni esordì in Serie B con la Partenio Avellino, contribuendo alla storica promozione in Serie A. Fu l’inizio di un ciclo straordinario per la formazione biancoverde, impreziosito anche dalla partecipazione alla Coppa Ronchetti. In quegli anni, sotto lo sguardo attento di tecnici come Costantino Pepe e Gerardo Maglio, la giovane Mabel mostrò già il talento e la personalità che l’avrebbero proiettata nell’élite del basket europeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

