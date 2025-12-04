Il bar Ruffini di Pollenza, storico punto di ritrovo, sabato 20 dicembre tirerà giù la saracinesca. "Dopo tanti anni – spiegano le sorelle al timone del locale, Tatiana e Ramona Ruffini, di 28 e 26 anni – abbiamo deciso di chiudere il bar, aperto dai nostri nonni nel 1969, passato poi ai nostri genitori e infine a noi. Dopo la scomparsa improvvisa di nostro padre Paolo, a metà 2021, ci siamo trovate a doverci occupare dell’attività di famiglia. Non è stato facile. Dopo la pandemia, il bar usciva da un periodo difficile, ma con sacrifici e tanta pazienza siamo riuscite a sistemare i conti e a ritirarlo su. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bar Ruffini chiude dopo 56 anni: "È ora di cambiare vita"