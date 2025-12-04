Il 40% degli investimenti industriali in armi non è questa la strada | Sbilanciamoci! boccia la finanziaria Soldi vadano a sanità scuola e ambiente
Tagliare le spese militari, un’imposta dell’1% sui grandi patrimoni sopra i cinque milioni di euro, tassare le speculazioni finanziarie e gli extra profitti delle imprese militari, fermare il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. E ancora, cancellare i sussidi ambientalmente dannosi, i Cpr e il protocollo Italia-Albania. Tutto con l’obiettivo di rilanciare la sanità, gli investimenti pubblici per costruire la transizione ecologica, promuovere misure redistributive, in modo da ridurre le disuguaglianze e rafforzare le politiche di pace. Sono questi i principali punti della contromanovra lanciata, come ogni anno, dalla campagna “ Sbilanciamoci! “, composta da oltre 50 associazioni della società civile, che boccia la finanziaria del governo Meloni come “sbagliata, lacunosa e modesta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
