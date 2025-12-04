Il 3-4-2-1 convince | l’analisi di Salvione su Conte

La trasformazione tattica del Napoli continua a far discutere e, soprattutto, a convincere. Dopo il successo in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il 3-4-2-1 convince: l’analisi di Salvione su Conte

CDS - Napoli-Cagliari, l’impronta del nuovo 3-4-2-1 si è vista, la soluzione non sarà passeggera - Il Corriere dello Sport elogia la nuova interpretazione tattica di Antonio Conte, che sta consentendo al Napoli di raggiungere grandi risultati: "Al di là di chi gioca, il nuovo 3- napolimagazine.com scrive

Napoli che vince non si cambia: a Roma 3-4-2-1 e Neres titolare - Conte potrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto il Qarabag in Champions. Scrive rainews.it

Conte ha accantonato l’evoluzione tattica ed è tornato a vincere con il suo classico 3-4-2-1 (Athletic) - Per Conte è la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni. ilnapolista.it scrive

REPUBBLICA - Roma-Napoli, Conte verso la conferma del modulo 3-4-2-1, ecco il motivo - Secondo il quotidiano La Repubblica, in occasione della sfida di domenica contro la Roma, Antonio Conte riproporrà un Napoli con il modulo 3- Segnala napolimagazine.com

Napoli-Roma: Conte riparte dal 3-4-2-1, Politano si candida per una maglia da titolare - Politano verso il ritorno dal 1’, con ballottaggio in attacco con Neres o Lang ... Riporta 2anews.it

Spalletti punterà sul 3-4-2-1. Yildiz e Thuram verso un turno di riposo. Adzic e Perin le possibili sorprese - La Juventus si sta preparando in vista della sfida contro il Bodo Glimt, Spalletti sembra orientato a confermare il 3- Riporta tuttojuve.com