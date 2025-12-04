Il 25 novembre la violenza come sistema

Ilnotiziario.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre è la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e ogni 25 novembre noi ripetiamo sempre lo stesso rito: ci indigniamo, appendiamo fiocchi rossi, inauguriamo panchine, facciamo flashmob e minuti di silenzio. Bene, è giusto. Però non dimentichiamo che è proprio il silenzio ciò che permette alla violenza di crescere.   Le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

il 25 novembre la violenza come sistema

© Ilnotiziario.net - Il 25 novembre, la violenza come sistema

Approfondisci con queste news

25 novembre violenza sistemaIl 25 novembre, la violenza come sistema - Il 25 novembre è la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e ogni 25 novembre noi ripetiamo sempre lo stesso rito: ci indigniamo, ... ilnotiziario.net scrive

25 novembre violenza sistemaFirenze, studenti in corteo per il 25 novembre: 'Contro la violenza del sistema' - E' il corteo che si terrà oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Firenze. Come scrive 055firenze.it

25 Novembre, il comune di Maratea conferma l’impegno per combattere la violenza sulle donne - L'assessore Gambardella: "La lotta alla violenza di genere richiede un’azione costante, coordinata, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, servizi e comunità". Scrive oltrefreepress.com

Verso il 25 Novembre: riflessioni sulla violenza contro le donne - Le campagne si intensificano, le istituzioni rilanciano i dati del fenomeno, i media aprono spazi di confronto, le ... Da livesicilia.it

25 novembre violenza sistemaAssessore Gambardella, Comune di Maratea: 25 Novembre, impegno costante contro la violenza sulle Donne - L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina — in collegamento — all’evento conclusivo del progetto “Vivere Insieme”, realizzato ... Segnala lasiritide.it

Violenza sulle donne: oltre il 25 novembre, l’emergenza che colpisce ogni giorno - 25 novembre: dati aggiornati su femminicidi, divario salariale, ricatti sessuali e percorsi di resilienza ... Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: 25 Novembre Violenza Sistema