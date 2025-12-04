Il 25 novembre la violenza come sistema
Il 25 novembre è la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e ogni 25 novembre noi ripetiamo sempre lo stesso rito: ci indigniamo, appendiamo fiocchi rossi, inauguriamo panchine, facciamo flashmob e minuti di silenzio. Bene, è giusto. Però non dimentichiamo che è proprio il silenzio ciò che permette alla violenza di crescere. Le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
