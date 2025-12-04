Il 25 dicembre arriva al cinema ‘Buen Camino’ il nuovo film di Checco Zalone | ecco il trailer

Uscito il trailer di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 25 dicembre. Il film racconta la vita dell’unico erede di un ricchissimo produttore di divani costretto a lasciare la sua vita agiata per ritrovare la figlia adolescente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il 25 dicembre arriva al cinema ‘Buen Camino’ il nuovo film di Checco Zalone: ecco il trailer

Approfondisci con queste news

Motel San Pietro. Auni · Twinkling Lights. È tornato! L’8 dicembre arriva di nuovo il Panettone dell’Immacolata Ripieno con 0,5 kg di ricotta dei Monti Sicani… una bontà unica! Prenotalo subito: Social • In store • ? / WhatsApp 091 821 7008 Edi - facebook.com Vai su Facebook

Dicembre arriva carico di magia… e di film da non perdere al cinema con @01Distribution! ? #AmmazzareStanca di Daniele Vicari ? #BrunelloIlVisionarioGarbato di Giuseppe Tornatore ? Scopri ora anche tutte le nuove uscite Home Video e Digital Do Vai su X

La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film - Paolo Sorrentino ha deciso che La Grazia arrivi nelle sale solo di mattina, in anteprima, durante le feste di Natale e Capodanno 2025/2026 ... Si legge su fanpage.it

Cinema, il 25 dicembre esce 'Buen Camino’ il nuovo film di Checco Zalone: ecco il trailer - (LaPresse) Uscito il trailer di "Buen Camino", il nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 25 dicembre. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Checco Zalone al cinema a Natale con “Buen camino” - Dopo una separazione di quasi dieci anni, durante i quali ognuno dei due, Zalone e Nu ... Segnala sorrisi.com

Checco Zalone, regalo di Natale: “Buen camino” al cinema il 25 dicembre - Uscirà per le feste il nuovo, atteso film in cui l’attore interpreta un imprenditore ricco e viziato che finisce sul Cammino di Santiago per ritrovare la ... Scrive msn.com

Checco Zalone torna al cinema: il 25 dicembre arriva “Buen Camino” - L’attore e comico pugliese, che diresse l’ultimo film autonomamente, incassando oltre 46 milioni di euro ... Secondo msn.com

Primavera di Michieletto, anteprime poi in sala dal 25 dicembre - Primavera, esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto, in sala dal 25 dicembre, avrà delle anteprime ... Scrive msn.com