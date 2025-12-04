Il 2025 dell'Italia raccontato attraverso i trend di Google

L a cucina resta uno dei temi più popolari: in testa casatiello napoletano e colomba pasquale, affiancati da ricette di tendenza come le Uova alla Jova, i Crumbl cookies e i biscotti di Squid Game. Tra i “Cosa significa?” compaiono termini che riflettono nuovi linguaggi e nuove mode: bed rotting, cubiculario, ACAB e parafilia. Anche i personaggi più cercati compongono una fotografia trasversale: dall’ascesa di musicisti come Lucio Corsi, Olly e Brunori Sas, fino alle figure pubbliche al centro del dibattito come Cecilia Sala. E accanto ai nuovi protagonisti, gli addii che hanno colpito di più: da Papa Francesco a Pippo Baudo, fino a Robert Redford e Ozzy Osbourne. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il 2025 dell’Italia raccontato attraverso i trend di Google

Il 2025 dell’Italia raccontato attraverso i trend di Google - Un anno di ricerche su Google restituisce l'immagine di un'Italia connessa, curiosa e sempre più attenta a ciò che accade ... Lo riporta iodonna.it

IL VIDEO. Il 2025 dell'Italia raccontato attraverso i trend di Google - Il nuovo rapporto "Un anno di Ricerche" fotografa un Paese attraversato da grandi eventi globali e da una forte curiosit ... ildolomiti.it scrive

L'Italia del 2025 raccontata da Google: cosa abbiamo cercato davvero (e cosa rivela di noi) - Le ricerche Google del 2025 offrono un ritratto sorprendente del Paese: curiosità verso eventi globali, attenzione alla cultura pop e un forte desiderio di imparare cose nuove. hwupgrade.it scrive

Google rivela le ricerche più frequenti del 2025: l’Italia tra eventi globali, cultura pop e tradizioni culinarie - L'analisi annuale condotta da Google sulle query di ricerca degli utenti italiani offre uno spaccato delle curiosità e degli interessi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso. Scrive orizzontescuola.it

Il codice della fabbrica digitale raccontato al Wired Next Fest 2025 Trentino - Il technology transfer è il ponte mancante tra università e industria, dove il 70% delle PMI ancora non ... Riporta wired.it