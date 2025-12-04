Ieri in Campania | Sindaco e assessore aggrediti in piazza in Irpinia
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025. Avellino – Era in piazza al centro di Avella quando il sindaco Vincenzo Biancardi e un assessore sarebbero stati aggrediti verbalmente da un uomo in evidente stato di esagitazione e solo il provvidenziale intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato il contatto fisico, sfiorato per pochi secondi. ( LEGGI QUI ) Benevento – Musica, formazione e impegno civile si intrecceranno il prossimo 22 dicembre sul palco del Teatro San Carlo, dove quasi cento giovani musicisti porteranno in scena ‘Let’s music – da Broadway a Napoli’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
