di Marco Principini In Europa, a Bruxelles, ha sede Emeca, l’associazione nata nel 1992 che riunisce le 25 più importanti sedi espositive in Europa, tra le quali anche quelle di Italian Exhibition Group con Rimini e Vicenza. Gli associati Emeca organizzano duemila fiere all’anno con 400mila espositori e 38,5 milioni di visitatori. Dal 2026 ai vertici di Emeca siederà un italiano, Carlo Costa, chief corporate officer del Gruppo Ieg, eletto vicepresidente dall’assemblea dell’Associazione europea dei grandi centri fieristici. Costa, classe 1968, è originario di Torino ma risiede a Fano da 26 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieg nell'olimpo europeo delle fiere: "La sfida: far crescere gli expo"