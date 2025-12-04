Ideato da Demna per una sfilata mai realizzata Generation Gucci attraversa codici storici e archivi celebrando l’epoca di Tom Ford

tra gli Anni 90 e i primi Duemila. Il materiale accosta decenni differenti in un’unica narrazione coerente, offrendo una prima anticipazione della nuova direzione estetica che verrà ufficializzata a febbraio. I primi look mostrano completi in faille di seta con effetto vissuto, tailleur aderenti e l’iconica gonna a tubino. Il denim è essenziale, privo di cuciture visibili e dotato di tasche e zip nascoste. I set in seta evocano la morbidezza del nightwear, mentre riferimenti al surf plasmano dolcevita tecnici e giacche di pelle slim. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ideato da Demna per una sfilata mai realizzata, Generation Gucci attraversa codici storici e archivi, celebrando l’epoca di Tom Ford

Contenuti che potrebbero interessarti

Demna svela: «Prima sfilata per Gucci a marzo» - «My first show will be in March», ha rivelato lo stilista nel backstage della sua ultima ... Da milanofinanza.it

Kim Kardashian e Liz Taylor, unite da un collier "riapparso" per l'ultima sfilata di Demna da Balenciaga - Kim Kardashian e Liz Taylor sono unite da un collier appartenuto alla diva e tornato sulla passerella dell'ultima sfilata di Demna da Balenciaga direttamente dall'archivio di Lorraine Schwartz. Come scrive vogue.it

Titoli di coda. L’ultima sfilata Balenciaga firmata Demna - In un’industria della moda continuamente attraversata da annunci a sopresa, nomine inaspettate e cambiamenti repentini, alcuni momenti sono attesi con una sorta di sacralità. Segnala iodonna.it

Rivoluzione Gucci: la prima sfilata di Demna è un film di Hollywood che va in scena alla Milano Fashion Week - Ci sono state un paio di sfilate che dimenticheremo nel giro di un paio di giorni e Demna, ex designer di Balenciaga e ora alla direzione di ... Da fanpage.it

«Volevo portare la couture nella vita reale»: così Demna descrive la sua ultima sfilata da Balenciaga. In scena, la community e le silhouette che hanno dato forma al brand ... - Alla Paris Haute Couture Week, con la sua ultima sfilata per Balenciaga, Demna ha voluto «portare la couture nella vita reale», nella sua Parigi È andata in scena la grande conclusione di tutto ciò ... Secondo vogue.it

Kim Kardashian e Isabelle Huppert sfilano per Demna: si chiude in bellezza la sua collaborazione con Balenciaga - Pronto per il debutto alla direzione di Gucci, lo stilista georgiano riesuma la famosa e- Come scrive vanityfair.it