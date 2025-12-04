ICity Rank 2025 | Bergamo ancora protagonista della trasformazione digitale

Bergamo. Bergamo ancora protagonista della trasformazione digitale urbana nell’ultima edizione di ICity Rank 2025, l’annuale classifica curata da ForumPA che analizza il livello di digitalizzazione delle città italiane. La città è infatti una delle otto realtà di media dimensione che raggiungono il livello più alto della trasformazione digitale – categoria “full digital” – distinguendosi come punto di riferimento nazionale per innovazione amministrativa, apertura dei dati e infrastrutture digitali. Il report 2025 valuta i capoluoghi italiani attraverso tre dimensioni chiave: Amministrazioni digitali, Comuni aperti e Città connesse, con 35 indicatori calcolati su circa 200 variabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it