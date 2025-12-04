ICity Rank 2025 | Bergamo ancora protagonista della trasformazione digitale
Bergamo. Bergamo ancora protagonista della trasformazione digitale urbana nell’ultima edizione di ICity Rank 2025, l’annuale classifica curata da ForumPA che analizza il livello di digitalizzazione delle città italiane. La città è infatti una delle otto realtà di media dimensione che raggiungono il livello più alto della trasformazione digitale – categoria “full digital” – distinguendosi come punto di riferimento nazionale per innovazione amministrativa, apertura dei dati e infrastrutture digitali. Il report 2025 valuta i capoluoghi italiani attraverso tre dimensioni chiave: Amministrazioni digitali, Comuni aperti e Città connesse, con 35 indicatori calcolati su circa 200 variabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Nel 2025 salgono da otto a sedici i Comuni con punteggi medi superiori a 80 nell’ICity Rank di Fpa - facebook.com Vai su Facebook
ICity Rank 2025: ecco le 16 città leader dell’innovazione in Italia - Le città leader sono Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Scrive forumpa.it
ICity Rank 2025, Brescia tra le città leader dell’innovazione digitale - È quanto emerge da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360 ... Come scrive giornaledibrescia.it
ICity Rank 2025: Arezzo è tra le città altamente digitali - Si trova tra i 30 comuni con un alto livello digitale (tra 66 e 70 punti di media), stabili rispetto al 2024 grazie all’avanzamento di 8 città dal livello inferiore ... Segnala msn.com
ICity Rank 2025: Brescia tra le città più digitali d’Italia - Il nuovo rapporto nazionale conferma il miglioramento dei Comuni italiani nell’uso delle tecnologie. Come scrive quibrescia.it
Raddoppiano le città “full digital”: 16 i capoluoghi ad alta digitalizzazione - Raddoppia in un anno il numero delle città “full digital” in Italia: sono 16 i capoluoghi con un livello di trasformazione digitale più elevato secondo l’ICity Rank 2025, la ricerca annuale di Fpa, so ... Si legge su ilsole24ore.com
Icity rank 2025: cresce il livello di digitalizzazione dei Comuni - Le città “full digital” sono Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com