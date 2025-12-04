I vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara

Leccotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche i vigili del fuoco del comando di Lecco hanno celebrato la patrona Santa Barbara. Il momento più significativo della festa con la cerimonia religiosa si è tenuto questa mattina, giovedì 4 dicembre, nella chiesa di Pescarenico. Insieme ai pompieri e a diversi cittadini sono state numerose. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

i vigili del fuoco hanno celebrato santa barbara

© Leccotoday.it - I vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vigili fuoco hanno celebratoI vigili del fuoco hanno celebrato la patrona Santa Barbara a Sassari, Alghero e Ozieri - Ad Alghero la celebrazione di Santa Barbara si è svolta nella chiesa di San Giuseppe, a Ozieri nella chiesa del Gesù Bambino di Praga. Segnala sassarinotizie.com

vigili fuoco hanno celebratoAl Duomo celebrata Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e degli Artiglieri dell’Esercito Italiano - In Cattedrale questa mattina è stata celebrata la messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo dei Vigili ... Da 98zero.com

vigili fuoco hanno celebratoI vigili del fuoco hanno celebrato Santa Barbara - Il momento più significativo della festa con la cerimonia religiosa si è tenuto questa mattina, giovedì 4 ... Segnala leccotoday.it

vigili fuoco hanno celebratoVigili del fuoco celebrano Santa Barbara: "Sentiamo le aspettative delle persone che contano su di noi" - (LaPresse) I vigili del fuoco hanno celebrato giovedì mattina, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la messa solenne di Santa ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Vibo, Vigili del fuoco e Guardia costiera celebrano Santa Barbara nel duomo di San Leoluca ricordando chi non c’è più - Nel corso della messa per la patrona officiata dal vescovo Nostro sono stati riaffermati i valori e le responsabilità dell’attività quotidiana al servizio della comunità ... Lo riporta ilvibonese.it

vigili fuoco hanno celebratoI Vigili del fuoco di Parma festeggiano Santa Barbara, santa patrona del Corpo - Video - Come da tradizione, stamattina i Vigili del fuoco di Parma hanno festeggiato la Santa Patrona del Corpo, Santa Barbara, con una messa celebrata nella chiesa di San Francesco del Prato. Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Vigili Fuoco Hanno Celebrato