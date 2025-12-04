I vigili del fuoco festeggiano la patrona Santa Barbara | celebrazione in cattedrale

I vigili del fuoco hanno celebrato anche a Bari la Patrona Santa Barbara. La cerimonia si è svolta nella cattedrale di Bari: all'appuntamento ha preso parte il comandante provinciale Rosa D'Eliseo.La giornata era cominciata con una deposizione della corona al monumento dei caduti nella sede. 🔗 Leggi su Baritoday.it

