I Vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il Comando provinciale di Arezzo ha celebrato questa mattina la tradizionale commemorazione. Il Comandante provinciale Fabrizio Baglioni ha aperto la giornata con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - I Vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito e della Marina Militare. In questa giornata desidero rivolgere il mio più sincero augurio agli uomini e alle donne in uniforme, insieme al ringraziamento da p Vai su X

Oggi celebriamo Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli artificieri, dei marinai, degli artiglieri e dei minatori: una ricorrenza che ci invita a onorare il coraggio, il sacrificio e la dedizione di tutte le donne e gli uomini che, al servizio dell’Italia, rischiano l - facebook.com Vai su Facebook

I vigili del fuoco veneti celebrano Santa Barbara - I vigili del fuoco oggi hanno celebrato la loro patrona Santa Barbara in tutti i comandi provinciali del Veneto. Lo riporta ansa.it

I Vigili del fuoco di Legnano celebrano Santa Barbara nel distaccamento di via Leopardi - I Vigili del fuoco di Legnano hanno celebrato Santa Barbara con una cerimonia religiosa nel distaccamento di via Leopardi, alla presenza di autorità e cittadini ... Segnala legnanonews.com

I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara: festa alla chiesa dello Spirito Santo di Avezzano - I vigili del fuoco hanno festeggiato oggi la loro patrona: Santa Barbara. Scrive marsicalive.it

A Roma le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco - I vigili del fuoco hanno celebrato, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la messa solenne di Santa Barbara officiata dal Cardinale Baldassarre Reina. Riporta libero.it

Vigili del fuoco e Capitaneria celebrano Santa Barbara. Il vescovo: “Proteggiamo le donne dalla violenza” – Foto - La Cattedrale di Santa Maria, a Oristano, ha accolto oggi i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto nella ricorrenza della loro patrona, Santa Barbara. Riporta linkoristano.it

Como, i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara. In un anno 6250 interventi, in aumento a causa del maltempo - 6250 interventi da inizio anno: è questo il bilancio dei Vigili del Fuoco di Como, che oggi celebrano Santa Barbara, ... Riporta espansionetv.it