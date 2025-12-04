I vergognosi attacchi della Cgil il Pd è impazzito e Mogherini | quindi oggi…

- Delrio presenta un disegno di legge sull’antisemitismo. Il Pd lo disconosce. I dem si spaccano in due. Cioè: fatemi capire, Elly Schlein vorrebbe unire il Campo Largo con Avs, Renzi, Calenda e Bonelli ma non riesce a mettere insieme manco il suo partito. Ditemi voi se può essere davvero un’alternativa. - L’Onu di fatto prende le distanze da Francesca Albanese: un portavoce del Segretario Generale dice che la Stampa va rispettata. Ciaone. - Ha ragione chi sostiene che nel caso Mogherini il problema non sia la presunta turbativa d’asta, ma il fatto che l’Europa spenda i nostri soldi per una scuola la cui utilità appare decisamente bassa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I vergognosi attacchi della Cgil, il Pd è impazzito e Mogherini: quindi, oggi…

