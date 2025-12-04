I vendor scoprono il modello a canone e il B2B cambia volto

In Italia cresce l’interesse per soluzioni di finanza operativa che consentono alle imprese di accedere a beni e tecnologie senza immobilizzare capitale. Nei primi nove mesi del 2025 il leasing è aumentato del +5,2%, sfiorando i 26 miliardi di euro, con un contributo rilevante del leasing operativo (fonte: Assilea). Parallelamente, il credito tradizionale mostra solo un recupero moderato: dopo mesi di contrazione, i prestiti alle imprese sono tornati appena positivi (+0,7% a luglio 2025), mentre l’accesso resta selettivo, soprattutto per le PMI. In questo scenario, sta emergendo una tendenza nel B2B: circa un quarto dei vendor più strutturati ha iniziato a proporre attivamente formule a canone ai propri clienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it