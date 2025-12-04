I Treni del Natale viaggeranno anche lunedì 8 dicembre

Arezzo, 4 dicembre 2025 – In occasione del ponte dell’Immacolata, le corse speciali che ogni domenica collegano Casentino e Valdichiana con la Città del Natale di Arezzo saranno attive anche nel giorno festivo di lunedì 8 dicembre, per offrire a cittadini e visitatori un’ulteriore opportunità di raggiungere il centro senza utilizzare l’auto privata. Il servizio continuerà come programmato fino a domenica 21 dicembre, con la possibilità di estensione in base alla risposta del pubblico. La corsa straordinaria dell’8 dicembre si aggiunge così al calendario, confermando l’impegno del Gruppo LFI e di Trasporto Ferroviario Toscano per una mobilità comoda, sicura e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I “Treni del Natale” viaggeranno anche lunedì 8 dicembre

