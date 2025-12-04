I tre moschettieri | al Massimo doppio spettacolo con Giò Di Tonno

4 dic 2025

Il 16 e il 17 dicembre al teatro Massimo si terrà lo spettacolo “I tre moschettieri. Opera pop” con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis. Organizzazione a cura di Best Eventi.“Tutti per uno, uno per tutti!”. Il motto più famoso del romanzo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

