I tempi della sanità agrigentina l' affondo di Calenda | Quattro mesi per una radioterapia è inaccettabile

“Mi hanno detto che in provincia di Agrigento ci vogliono quattro mesi per fare una radioterapia, ma stiamo scherzando? In Sicilia non ci sono i livelli essenziali: dalla sanità ai rifiuti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti oggi a margine di un incontro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

