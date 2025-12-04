I tempi della sanità agrigentina l' affondo di Calenda | Quattro mesi per una radioterapia è inaccettabile
“Mi hanno detto che in provincia di Agrigento ci vogliono quattro mesi per fare una radioterapia, ma stiamo scherzando? In Sicilia non ci sono i livelli essenziali: dalla sanità ai rifiuti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti oggi a margine di un incontro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL 12 DICEMBRE SCIOPERIAMO ANCHE PER DIFENDERE LA SANITÀ PUBBLICA Tempi di attesa, sulla programmazione 2026 chiediamo alle aziende sanitarie più attenzione per i bisogni dei cittadini https://www.cgilmodena.it/?p=104718 FP Cgil Mod - facebook.com Vai su Facebook