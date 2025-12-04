I tempi della sanità agrigentina l' affondo di Calenda | Quattro mesi per una radioterapia è inaccettabile

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi hanno detto che in provincia di Agrigento ci vogliono quattro mesi per fare una radioterapia, ma stiamo scherzando? In Sicilia non ci sono i livelli essenziali: dalla sanità ai rifiuti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti oggi a margine di un incontro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

i tempi della sanit224 agrigentina l affondo di calenda quattro mesi per una radioterapia 232 inaccettabile

© Agrigentonotizie.it - I tempi della sanità agrigentina, l'affondo di Calenda: “Quattro mesi per una radioterapia, è inaccettabile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tempi Sanit224 Agrigentina Affondo