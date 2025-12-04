I tatuaggi restano nei linfonodi per anni | infiammazione e difese più deboli cosa rivela il nuovo studio

Pigmenti nel sistema linfatico: non restano solo nella pelle. I tatuaggi non si fermano al derma. I pigmenti, soprattutto nero, rosso e verde, non restano ancorati alla pelle ma migrano e si accumulano nei linfonodi, alterando la funzionalità del sistema immunitario. Lo conferma uno studio internazionale guidato dall’italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, pubblicato su PNAS che ha coinvolto altri 12 gruppi di ricerca ed è stato pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti Pna. A dirlo sono test fatti su topi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

