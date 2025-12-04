I tatuaggi restano nei linfonodi per anni | infiammazione e difese più deboli cosa rivela il nuovo studio
Pigmenti nel sistema linfatico: non restano solo nella pelle. I tatuaggi non si fermano al derma. I pigmenti, soprattutto nero, rosso e verde, non restano ancorati alla pelle ma migrano e si accumulano nei linfonodi, alterando la funzionalità del sistema immunitario. Lo conferma uno studio internazionale guidato dall’italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, pubblicato su PNAS che ha coinvolto altri 12 gruppi di ricerca ed è stato pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti Pna. A dirlo sono test fatti su topi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Storie indelebili, emozioni che restano TOMASI svela il suo nuovo inedito “Tatuaggi”. #XF2025 la semifinale vi aspetta martedì alle 21:30 in prima visione su Tv8! E giovedì la finale LIVE dalle 20:00! - facebook.com Vai su Facebook
INDEBOLIRE Tatuaggi: i pigmenti possono indebolire il sistema immunitario per anni - Secondo un nuovo studio i pigmenti si accumulano nei linfonodi, provocando effetti che possono durare per anni ... Scrive statoquotidiano.it
I tatuaggi nemici del sistema immunitario, lo indeboliscono - I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni: i pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. Lo riporta ansa.it
Tatuaggi e difese immunitarie: gli inchiostri possono agire sui linfonodi per anni - Uno studio sperimentale mostra che i pigmenti più usati nei tatuaggi non restano nella ... Si legge su msn.com
>>>ANSA/Tatuaggi indeboliscono per anni il sistema immunitario - I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni: i pigmenti dei colori più utilizzati, nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. Segnala ansa.it
Inchiostro tatuaggi indebolisce sistema immunitario, i colori superano la pelle e si accumulano nei linfonodi - L'inchiostro dei tatuaggi può influire sulla risposta del sistema immunitario: i pigmenti raggiungono i linfonodi causando infiammazione ... Segnala virgilio.it
Il tatuaggio ancora sotto accusa: indebolisce il sistema immunitario. “I colori nero, rosso e verde si accumulano nei linfonodi” - Da anni si sostiene che l’inchiostro dei tatuaggi potrebbe essere pericoloso per la salute e oggi uno studio dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona, guidato da un’italiana, ha mostrato c ... Da msn.com