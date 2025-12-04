i sogni partono dal vivaio il volley club rilancia

Un passaggio in più per evitare il rischio che un trampolino di lancio possa trasformarsi in un salto nel vuoto. Dalla scorsa stagione il Volley Club Cesena, col supporto di Bcc Romagnolo che ha sostenuto il progetto, ha deciso di potenziare il suo già ricco organico di squadre aggiungendo due nuovi gruppi, uno maschile e uno femminile, impegnati in serie D. "L’intento – spiega il direttore tecnico Pietro Mazzi – era quello di consentire ad atlete e atleti di consolidare il loro percorso di crescita in uscita dal settore giovanile, permettendo loro di ambientarsi nel mondo senior in maniera più graduale, per scongiurare il rischio di vedersi ‘bruciare’ in fretta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

