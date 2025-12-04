I retroscena della decisione della criminologa di interrompere la sua collaborazione con il programma di Milo Infante
È rottura tra Roberta Bruzzone e Ore 14, il programma Tv in onda su Rai 2 condotto da Milo Infante che vedeva la presenza fissa della criminologa. Bruzzone ha deciso di non partecipare più alla trasmissione e ha risposto pubblicamente a una serie di indiscrezioni che erano trapelate nelle ultime ore. Valentina Romani racconta otto femminicidi che hanno scosso l’Italia. Una clip da “Dark Lines – Delitti a matita” X Leggi anche › Roberta Bruzzone torna su Rai 2 con “Nella mente di Narciso”: «Conoscere il narcisismo serve per difendersi» Roberta Bruzzone, ecco cosa ha detto su Ore 14. «In merito agli articoli e alle ricostruzioni diffuse da Ore 14 e riprese da alcune testate online è necessario precisare quanto segue in modo chiaro, definitivo e documentato», ha scritto Bruzzone su Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
?Tuttosport - #Vlahovic shock: decisione presa, sarà operato! DV9 verso uno stop di 4 mesi: tornerà in primavera. I #retroscena e quante partite salterà... "Lo spavento non solo si è fatto realtà: l’ha proprio stravolta. Dusan Vlahovic rimarrà ai box fino - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Bruzzone cacciata da un programma Rai: retroscena - Roberta Bruzzone lascia Ore14 dopo tensioni interne: rifiutato l’ultimatum sulla presenza di Umberto Brindani e una. Si legge su blogtivvu.com
Retroscena Lazio: Rovella, la nascita della figlia e la decisione di Sarri - Ma sabato sera, all’arrivo nel ritiro di Milano, il centrocampista ha ricevuto la notizia della nascita imminente della figlia Venere, avvenuta nella notte. corrieredellosport.it scrive