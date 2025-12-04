I redditi da miseria di partite Iva e collaboratori con redditi Lo studio | Vanno da 8.500 a 18mila euro all’anno
Più che un’emergenza, è un problema ormai endemico del nostro mercato del lavoro: i redditi bassissimi di partite Iva e collaboratori. Gli addetti “autonomi” stanno crescendo in questi anni, contribuendo a gonfiare i dati sull’occupazione, ma uno studio appena pubblicato della Nidil Cgil mostra che molti di loro hanno guadagni del tutto inadeguati a una vita dignitosa, e anche insufficienti per raggiungere una pensione decente. Si tratta di 436 mila partite Iva, con redditi medi di poco superiori a 1 8 mila euro annui, e 208 mila collaboratori che dichiarano in media appena 8.566 euro. Essendo questi “esclusivi”, è probabile che tra di loro si nascondano molti dipendenti mascherati, inquadrati come autonomi dalle aziende per risparmiare a loro discapito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
