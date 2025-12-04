Prima De Bruyne, poi Anguissa, poi Gilmour, poi Lobotka. I dieci piccoli centrocampisti del Napoli, avrebbe scritto Agatha Christie. Dal 25 ottobre ad oggi, 4 dicembre, in 40 giorni il Napoli ha praticamente perso quasi tutto il suo centrocampo. Il centrocampo disintegrato del Napoli. Il calvario è iniziato con il belga ex Manchester City: 25 ottobre, partita contro l’Inter. De Bruyne tira il rigore dell’1-0 e si fa male calciando. Lesione al bicipite femorale. Decide di operarsi in Belgio qualche giorno dopo; gli azzurri non lo rivedranno in campo prima di marzo. Dopo De Bruyne, è toccato a Frank Zambo Anguissa, che avrebbe dovuto giocare la Coppa d’Africa col Camerun e non ha potuto aiutare la sua Nazionale a qualificarsi per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I quaranta giorni in cui si è disintegrato il centrocampo del Napoli