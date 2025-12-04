I prossimi appuntamenti di Irpiniavventura due escursioni imperdibili in Campania
L'associazione Irpiniavventura ASD presenta due eventi distinti e ad alto impatto emotivo per gli amanti del trekking e della natura.Trekking panoramico: Monte Finestra, una sfida con vista sui "due mari"Domenica 7 Dicembre 2025 è la data da segnare per un'escursione indimenticabile: la vetta del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - DOMANI, venerdì 5 dicembre, TERMOLI (Campobasso). Alle 18.00 in Piazza Sant’Antonio presso il "Cinema Sant'Antonio" presenterò il mio libro “Democrazia deviata”. - Sabato 6 dicembre ROMA. Presenterò il mio libro “D - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, i prossimi due concerti al Forte Belvedere vanno dal tango al dj set - Firenze, 16 settembre 2025 – Ancora musica sulla terrazza del Forte Belvedere: continuano gli appuntamenti gratuiti di “Forte in musica” che questa settimana prevedono due concerti. Da lanazione.it
Al via la Mille Miglia 2025: ecco tutti i prossimi appuntamenti estivi delle auto d’epoca - Una migrazione da nord a sud di collezionisti di tutto il mondo che trasformano la nostra penisola in un museo a cielo aperto. Si legge su corriere.it