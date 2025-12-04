L'associazione Irpiniavventura ASD presenta due eventi distinti e ad alto impatto emotivo per gli amanti del trekking e della natura.Trekking panoramico: Monte Finestra, una sfida con vista sui "due mari"Domenica 7 Dicembre 2025 è la data da segnare per un'escursione indimenticabile: la vetta del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - I prossimi appuntamenti di Irpiniavventura, due escursioni imperdibili in Campania