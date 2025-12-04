I nuovi schiavi del caporalato nella moda | inchiesta su 13 marchi
La svolta delle indagini che la Procura di Milano sta svolgendo da anni sulle filiere dello sfruttamento L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Amalia Zampaglione. Disil · Flash News Opening Theme. "Nuove clave e nuovi schiavi… " è questo il tema affrontato da SOCIAL COMIC del quotidiano "LA SICILIA" sul numero in uscita lunedì 1 dicembre. Lo trovi anche in edicola nelle città di Roma e Milano.
Caporalato nel mondo della moda, l'appello contro lo scudo penale del lusso: "Legalizza lo sfruttamento" - Vedremo come, può essere per la formazione della polizia palestinese, può essere per dare un ...
Caporalato e sfruttamento dei lavoratori da parte dei marchi del lusso, la ministra Calderone in Aula dopo il caso Loro Piana: "Saremo intransigenti" - Un sistema di produzione composto da "catene di appalti che per garantire il profitto si basano sullo sfruttamento dei lavoratori con condizioni di lavoro irregolari, basse retribuzioni, contribuzioni ...
Caporalato nella moda. L'attacco di Cgil nazionale - Secondo Genovesi "con l'emendamento di FdI, il governo protegge le imprese che sfruttano i lavoratori.
Capasa: «Moda, serve un albo dei fornitori per combattere il caporalato. Ma attenti a demonizzare il lusso» - Da qualche mese, questo tessuto industriale è logorato dalle amministrazioni giudiziarie in serie disposte dalla Procura di Milano a ...
Moda, viaggio nel lato oscuro del fashion tra sfruttamento e caporalato - L'indagine della Procura di Milano svela il volto nascosto del lusso: lavoratori sottopagati, filiere opache e pratiche sistematiche di sfruttamento nella produzione per brand come Loro Piana, Armani ...
Caporalato: Ruotolo (PD), lavoratori sfruttati anche nella moda, servono più controlli - L'inchiesta della Procura di Milano rompe un tabù e accende i riflettori su un settore insospettabile: ...