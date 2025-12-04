I nuovi Maestri artigiani di Pisa | un patrimonio che si tramanda
Pisa, 3 dicembre 2025 – La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha conferito le qualifiche di Maestro Artigiano a un nuovo gruppo di professionisti della provincia di Pisa, riconoscendo il valore delle competenze, della tradizione e della capacità di trasmettere il proprio sapere alle nuove generazioni. L’attestazione di Maestro Artigiano è un riconoscimento prestigioso assegnato ai titolari di imprese artigiane dotati di elevata professionalità e comprovata attitudine all’insegnamento. La qualifica – attribuita dalla Camera di Commercio, previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana – rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare le eccellenze produttive locali e rafforzare il sistema delle Botteghe Scuola: i laboratori in cui i maestri formano i futuri artigiani attraverso un percorso di apprendistato fondato sulla pratica e sulla manualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
