I nuovi farmaci contro l’obesità, condizione riconosciuta ufficialmente anche in Italia come malattia cronica dal primo ottobre, non vanno considerati come prodotti miracolosi da pubblicità televisiva, ma come una terapia riconosciuta, approvata e sempre più richiesta. Ed è proprio davanti a questo scenario, reale e a volte anche controverso, che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di prendere posizione: per la prima volta ha pubblicato linee guida sull’uso corretto di questi medicinali per perdere peso. Ozempic, vestiti da sposa e nuove silhouette: come i farmaci per il dimagrimento stanno cambiando i matrimoni X Leggi anche › Farmaci per dimagrire: di cosa stiamo parlando? Le risposte a tutti i dubbi Obesità, una pandemia silenziosa che ora un farmaco può curare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I nuovi farmaci per perdere peso sono ovunque. Ora anche l’OMS dice la sua: e la storia è più complessa di quanto si possa pensare

