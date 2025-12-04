I nostri figli rapiti senza un perché Famiglia nel bosco i timori del padre | Per lo Stato sono un sovversivo

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Dopo la vicenda della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, è spuntato un altro caso a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, dove due bambini di 8 e 4 anni sono stati allontanati dai genitori da 48 giorni e portati in una comunità protetta. Harald Leo Valentin e sua moglie Nadzeya vivono nell’incertezza. Il 16 ottobre i loro due figli sono stati prelevati dalla loro casa in località La Creta, tra le montagne della Valtiberina toscana. Harald racconta la vicenda con voce ferma ma carica di preoccupazione. Bambini portati via a famiglia nel bosco in Toscana, parla il padre Valentin, lei parla di giorni di totale assenza di notizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I nostri figli rapiti senza un perché”. Famiglia nel bosco, i timori del padre: “Per lo Stato sono un sovversivo”

