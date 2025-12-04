I negozi di Viterbo rifugio per chi è in difficoltà | basta entrare e alzare la mano
Il consiglio comunale di Viterbo approva all'unanimità il progetto “Ho bisogno di aiuto”. Un’iniziativa concreta, nata per offrire un porto sicuro a chi, per disabilità, malore o difficoltà cognitive, non riesce a comunicare verbalmente la propria richiesta di soccorso.Come funziona: il codice. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Action apre oggi il primo store a Viterbo: “Piccoli prezzi, grandi sorrisi” Economia - Il nuovo negozio dà lavoro a 21 persone e offre 6.000 prodotti in 14 categorie merceologiche Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/action-apre-oggi-primo-store-viterbo-pi - facebook.com Vai su Facebook