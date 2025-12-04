I negozi di Viterbo rifugio per chi è in difficoltà | basta entrare e alzare la mano

Il consiglio comunale di Viterbo approva all'unanimità il progetto “Ho bisogno di aiuto”. Un’iniziativa concreta, nata per offrire un porto sicuro a chi, per disabilità, malore o difficoltà cognitive, non riesce a comunicare verbalmente la propria richiesta di soccorso.Come funziona: il codice. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - I negozi di Viterbo "rifugio" per chi è in difficoltà: basta entrare e alzare la mano

