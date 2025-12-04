I milgiori licei della provincia di Latina | spicca il Meucci Tutti i numeri

Il liceo Meucci di Aprilia raggiunge il primo posto in praticamente tutti gli indirizzi dei licei.Lo dice l'indagine Eduscopio che consente allo studente di comparare le scuole sulla base di come queste preparano per l'università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. L'idea alla base è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - I milgiori licei della provincia di Latina: spicca il Meucci. Tutti i numeri

