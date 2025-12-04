I Legnanesi tornano al Manzoni; Noi ci divertiamo E il pubblico pure

Milano, 4 dicembre 2025 – Una tradizione. D’altronde é quella la loro forza. Il Natale s’intravede all’orizzonte ed ecco che si ripresentano puntuali: i Legnanesi. L’unica cosa é capire se arrivano prima loro o Last Christmas col panettone e la voce di George Michael. In questo caso si mangia e si festeggia. Per poi andare a vederli con calma, dall’8 gennaio al 22 febbraio al Teatro Manzoni. Che dopo un lungo (lunghissimo) corteggiamento torna ad ospitarli. Si capisce quindi l’entusiasmo del palcoscenico diretto da Alessandro Arnone, ieri a presentare il nuovo lavoro “I promossi sposi” in compagnia della Teresa, della Mabilia e del Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

