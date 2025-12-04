I giudici di X Factor che hanno contribuito di più a fare la storia del talent nel bene e nel male

L'ultimo atto di X Factor 2025 sta per compiersi: questa sera i quattro finalisti – DELIA, eroCaddeo, PierC, rob – si esibiranno da piazza Plebiscito a Napoli e si sfideranno a colpi di musica. Ancora poche ore, dunque, e conosceremo il nome del vincitore della diciannovesima edizione di uno dei talent che ha scritto la storia della televisione italiana degli ultimi anni, e potremo fare un bilancio sullo show e i suoi protagonisti, anche al tavolo dei giudici. I concorrenti, inutile ribadirlo, sono il motore del programma e la nascita delle loro possibili carriere racchiude il senso stesso dello show, ma l'intera costruzione – e gran parte del successo – di questo format ruota anche attorno alla presenza dei giudicicoach.

