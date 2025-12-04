I fantastici rally di Chicco Svizzero

Tuttorally.news | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande protagonista nei rally italiani negli anni ’70 ha legato il suo nome all’Opel Ascona di Conrero ma soprattutto all’All’Alfetta GT dell’Autodelta con cui sfiorò il titolo italiano. Trevigiano di nascita ma padovano da parecchi anni, Francesco “ChiccoSvizzero ci ha lasciato il primo giorno di agosto. Il veneto è stato uno dei piloti di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

