I dodici giurati un giallo teatrale per la rassegna Katharà

Brindisireport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - La compagnia Teatro Artemisia di Bari, in scena al Teatro Sociale giovedì 18 dicembre alle 20:30 per la rassegna teatrale 20252026 firmata Katharà, con “I dodici giurati”, pièce tratta dal celebre “Assassinio sull'Orient-Express”. Il romanzo di Agatha Christie fece la sua prima comparsa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

i dodici giurati un giallo teatrale per la rassegna kathar224

© Brindisireport.it - "I dodici giurati", un giallo teatrale per la rassegna Katharà

Argomenti simili trattati di recente

dodici giurati giallo teatraleSe la Giustizia sbarca a teatro. Processo e giallo sul palcoscenico - Nove giurati, un imputato e poche certezze per decidere dell’innocenza o della colpevolezza di un uomo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dodici Giurati Giallo Teatrale